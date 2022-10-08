Golü geçersiz sayılan Oğulcan Çağlayan maç sonu çıldırdı! "Kural mı değişti?"

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Oğulcan Çağlayan 90. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti ancak karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

26 yaşındaki oyuncu mücadelenin ardından bu pozisyona dair dikkat çeken açıklamalarda bulunurken karara tepki gösterdi.

"MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEDİYSE..."

Oğulcan, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, kazandılar. Benim de ilk golüm olacaktı ve çok anlamlı olacaktı. Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığımı, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde. Beşiktaş kazandı ama son 10 dakikada beraberliği hak ettik. Sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"İYİ YOLDAYIZ"

Giresunsporlu futbolcu, "Giresunspor'un en önemli özelliği vazgeçmemek. Çok iyi çalışıyoruz. Coşkulu oynuyoruz. Oyun disiplininde kopmamaya çalışıyoruz. İyi yoldayız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alırız. Geçtiğimiz haftalarda şanssız puanlar kaybettik. Bir yerde dönecek bu. Giresunspor, orta ve üst sıralara tırmanacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)