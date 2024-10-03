Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper minisiyle poz verdi! Yorumları bile kapattı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı ve Al Sancak gibi birçok başarılı projede boy gösteren Gülsim Ali, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile gönüllere taht kurdu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Diziden ayrılışı ile hayranlarını üzen Gülsim Ali'nin Berk Atan ile olan uyumu çok sevilmişti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI Süper mini elbisesiyle poz veren Gülsim Ali bu karelerini 'bir sağ bir sol' notu ile paylaştı. Güzel oyuncu karelerini yorumlara bile kapattı.

YORUMLARA KAPATTI AMA... Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler sosyal medyanın gündemine de oturmayı başardı. Gülsim Ali karelerini yorumlara kapattı ama sosyal medyada; 'giyinmeyi unutmuş' şeklinde eleştiriler aldı.

Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.