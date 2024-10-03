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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper minisiyle poz verdi! Yorumları bile kapattı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 12:12
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Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ve büyük bir hayran kitlesi edinen Gülsim Ali sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Süper minisiyle poz veren Gülsim Ali yorumları bile kapattı.

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı ve Al Sancak gibi birçok başarılı projede boy gösteren Gülsim Ali, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile gönüllere taht kurdu.

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POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Diziden ayrılışı ile hayranlarını üzen Gülsim Ali'nin Berk Atan ile olan uyumu çok sevilmişti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Süper mini elbisesiyle poz veren Gülsim Ali bu karelerini 'bir sağ bir sol' notu ile paylaştı. Güzel oyuncu karelerini yorumlara bile kapattı.

YORUMLARA KAPATTI AMA...

YORUMLARA KAPATTI AMA...
Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler sosyal medyanın gündemine de oturmayı başardı. Gülsim Ali karelerini yorumlara kapattı ama sosyal medyada; 'giyinmeyi unutmuş' şeklinde eleştiriler aldı.
Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.
İlk olarak, 2012 yılında atv'de yayımlanan ve başrollerde Hazal Kaya, Furkan Palalı, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun'un bulunduğu Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde rol aldı. Bu dizide Ayşe karakterini canlandırdı.
Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali gönül dağı
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