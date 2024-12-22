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  4. Gönül Dağı son bölümde seyirciyi yıkan sahne! Gönül Dağı Mihriban diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı son bölümde seyirciyi yıkan sahne! Gönül Dağı Mihriban diziden ayrıldı mı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 13:43
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Gönül Dağı 158. bölümde yaşananlar seyirciyi üzdü. Gönül Dağı son bölümde Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin diziye veda etti. İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar...

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Gönül Dağı dizisinde son bölümde yaşananlar sosyal medyada konuşuluyor.

GÖNÜL DAĞI MİHRİBAN ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı Mihriban karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Nur Tekin "Bu dünyadan bir Mihriban geçti" diyerek rekortmen diziye veda etti. Gönül Dağı dizisinin çok sevdiği karakterlerden biri haline gelen Mihriban'ın yerine ise Meryem karakterinin geçeceği konuşulmaya başlandı.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin diziye şu sözlerle veda etti:

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"Bugün benim için çok özel bir yolculuğun sonuna geldim… Öncelikle beni bu yolculuğa çıkaran, Mihriban ile tanışmama vesile olan, bu kadar güzel bir masalla ve içindeki insanlarla bir araya getiren sevgili yapımcımıza, Mihriban’ı hep içim kıpır kıpır hatırlayacak olmama vesile olan, çok kıymetli sahneler hediye eden, yüreğime dokunan kalemi için sevgili senaristimize, başladığımdan bu yana çok şey öğrendiğim, çok sevdiğim, yanlarına koşarak gittiğim sevgili yönetmenlerime minnettarım ve ayrı ayrı her birine teşekkür borçluyum."

Gönül Dağı'nın Mihriban'ın ölüm sahnesi de sosyal medyayı da salladı.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Anahtar Kelimeler:
Berk Atan gönül dağı
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