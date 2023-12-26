Google'ın yapay zeka Bard çok ilginç bir tahminde bulundu ve Süper Kupa'nın sahibini açıkladı!

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Derbinin ateşi henüz sönmemişti ki ezeli rakipler bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan maç seyirciyi pek tatmin etmezken, bu kez Arabistan'da kupa için sahaya çıkacak olan iki dev kulüp karşılaşmayı kazanarak kupayı müzelerine götürmek istiyor.

