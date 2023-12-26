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Google'ın yapay zeka Bard çok ilginç bir tahminde bulundu ve Süper Kupa'nın sahibini açıkladı!

26.12.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına sayılı günler kala Google'ın yapay zekası Bard zorlu mücadele için tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Derbinin ateşi henüz sönmemişti ki ezeli rakipler bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan maç seyirciyi pek tatmin etmezken, bu kez Arabistan'da kupa için sahaya çıkacak olan iki dev kulüp karşılaşmayı kazanarak kupayı müzelerine götürmek istiyor.

Canlı Skor

KUPANIN SKORUNU AÇIKLADI

KUPANIN SKORUNU AÇIKLADI

29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala, Google'ın yapay zeka yazılımı Bard finalin skorunu açıkladı.

Derbi için %5 ihtimalle beraberlik diyen Bard bu tahmininde pek başarılı olamazken, Süper Kupa finaline dair ilginç bir tahminde bulundu.

MAÇ SONUCU: 2-2

MAÇ SONUCU: 2-2

Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek ve kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belirlenecek.

KUPA GALATASARAY'IN!

KUPA GALATASARAY'IN!

Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak.

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