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  4. Görenler şaşkına döndü! Ümraniyespor Galatasaray maçında oyunculardan önce inekler sahaya girdi

Görenler şaşkına döndü! Ümraniyespor Galatasaray maçında oyunculardan önce inekler sahaya girdi

20.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Rezerv Lig karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarırken mücadele öncesi objektiflere yansıyan görüntü herkesi şaşırttı. Futbolcuların sahaya girdiği esnada Ümraniye Tesisleri'nde ineklerin otladığı görüldü. İşte detaylar...

Bu sezon ilk kez hayata geçirilen Rezerv Lig mücadelesinde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Galatasaray Ümraniye Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce, futbolcuların sahaya çıktığı esnada ilginç bir görüntü objetiflere yansıdı.

İNEKLERİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın oynandığı Ümraniye Tesisleri'nde maç öncesi ineklerin otladığı görüldü. Bu görüntü sosyal medyada şaşkınlığa neden olurken, paylaşım rekorları kırdı.

GALATASARAY 9 ATTI!

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Galatasaray'ın 9-0 galip ayrıldığı mücadelede Barış Alper Yılmaz 3 golle yıldızlaşırken, Yılmaz ile birlikte bu mücadelede 1 gol atan Hamza Akman ilk kez Rezerv Lig'de forma şansı buldu.

ZİRVE CİMBOM'UN

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3 haftada 18 gol atıp 4 gol yiyen Cimbom zirvede bulunuyor. HangiKredi Ümraniyespor ise 6 puanla 3. sırada. 4. haftada Galatasaray, Trabzonspor'un konuğu olacak. HangiKredi Ümraniyespor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇINDAN KARELER

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İnek son dakika futbol galatasaray
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