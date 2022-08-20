Görenler şaşkına döndü! Ümraniyespor Galatasaray maçında oyunculardan önce inekler sahaya girdi

Bu sezon ilk kez hayata geçirilen Rezerv Lig mücadelesinde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Galatasaray Ümraniye Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce, futbolcuların sahaya çıktığı esnada ilginç bir görüntü objetiflere yansıdı.

İNEKLERİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Karşılaşmanın oynandığı Ümraniye Tesisleri'nde maç öncesi ineklerin otladığı görüldü. Bu görüntü sosyal medyada şaşkınlığa neden olurken, paylaşım rekorları kırdı.

GALATASARAY 9 ATTI!

Galatasaray'ın 9-0 galip ayrıldığı mücadelede Barış Alper Yılmaz 3 golle yıldızlaşırken, Yılmaz ile birlikte bu mücadelede 1 gol atan Hamza Akman ilk kez Rezerv Lig'de forma şansı buldu.

ZİRVE CİMBOM'UN

3 haftada 18 gol atıp 4 gol yiyen Cimbom zirvede bulunuyor. HangiKredi Ümraniyespor ise 6 puanla 3. sırada. 4. haftada Galatasaray, Trabzonspor'un konuğu olacak. HangiKredi Ümraniyespor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.