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  4. Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın yüz ifadeleri dikkat çekti! Sosyal medyadan yorum yağdı

Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın yüz ifadeleri dikkat çekti! Sosyal medyadan yorum yağdı

14.11.2023 18:39 | Son Güncelleme:
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'Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşlerin emniyete girişlerindeki yüz ifadeleri ise dikkat çekti. Oldukça yorgun ve üzgün görünen Bahar ve Nihal Candan'ın o hallerine sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bunlara böyle ne olmuş?" yorumuyla şaşkınlığını dile getirdi.

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

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YÜZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenilen Bahar ve Nihal Candan'ın emniyete getirilme anlarındaki yüz ifadeleri dikkat çekti.

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Oldukça yorgun ve üzgün olduğu görülen fenomen kardeşler için sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Günün Magazin olayları

BAHAR VE NİHAL CANDAN İÇİN YAPILAN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

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Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya ele
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