Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın yüz ifadeleri dikkat çekti! Sosyal medyadan yorum yağdı

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

YÜZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenilen Bahar ve Nihal Candan'ın emniyete getirilme anlarındaki yüz ifadeleri dikkat çekti.

Oldukça yorgun ve üzgün olduğu görülen fenomen kardeşler için sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti.

