Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Çete liderinin erkek arkadaşı çıktı: Kirli işlerinden ihraç edilmiş

İŞTE DOLANDIRICILIKTA CANDAN KARDEŞLERİN ROLÜ

TMSF DETAYI! "İKNA İÇİN CANDAN KARDEŞLERİ YANLARINA ALIYORLAR" Sözlerine "Peki bu Candanlar bu işin neresinde? Candanlar bu işin her tarafında" diyerek başlayan gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de konuk olduğu programda detayları şöyle anlattı:

"TMSF'nin el koyduğu araçlar var. Şimdi bu Polatların araçlarına el kondu ya, farz edelim ki böyle bir araç var. Biz bunları TMSF'den yüzde 30'a, 40'a, daha düşük fiyatlara alıyoruz ama bunu herkese söylemiyoruz.

Diyor ki bir doktor gibi güvenilir kişilere, 'Sen bizim şanslı arkadaş grubumuzdasın.' Bu sazan sarmalındaki kişiler de daha çok Anadolu'dan insanlar. Diyorlar ki sonra 'Gelin buraya, önce bir arabaları da görebilirsiniz.' Gösterdikleri arabalar da aslında kiralık arabalar.

Sonra yine ikna etmek için, kendilerini saygın gösterebilmek için işte Bahar Candan, Nihal Candan onları da yanlarına alıp 'Bakın bunlar da zaten sosyal medya fenomeni, hep bir aradayız' diyorlar.