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Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Çete liderinin erkek arkadaşı çıktı: Kirli işlerinden ihraç edilmiş

15.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Son dönemde gitgide sıklaşan sosyal medya fenomenlerine operasyonlarda son perde Nihal-Bahar Candan kardeşlere yapıldı. Candan kardeşler 'Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından dün gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Candan kardeşlerin suç çarkını nasıl işlettiğini bir bir anlatırken Bahar Candan'ın bir paylaşımında aslında itirafta bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca işin içinde eski bir polis olduğu da ortaya çıktı!

Yıllardır paylaşımlarıyla adlarından çokça söz ettiren Bahar Candan ve Nihal Candan dün gözaltına alındıklarında kameralara yansıyan yüz ifadeleri hislerini ele verdi. Nihal Candan'ın çete liderinin sevgilisi olduğu, çete liderinin ise kirli işlerinden dolayı meslekten ihraç edilmiş eski bir polis olduğu öğrenildi.

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Sözlerine "Peki bu Candanlar bu işin neresinde? Candanlar bu işin her tarafında" diyerek başlayan gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de konuk olduğu programda detayları şöyle anlattı:
"TMSF'nin el koyduğu araçlar var. Şimdi bu Polatların araçlarına el kondu ya, farz edelim ki böyle bir araç var. Biz bunları TMSF'den yüzde 30'a, 40'a, daha düşük fiyatlara alıyoruz ama bunu herkese söylemiyoruz.
Diyor ki bir doktor gibi güvenilir kişilere, 'Sen bizim şanslı arkadaş grubumuzdasın.' Bu sazan sarmalındaki kişiler de daha çok Anadolu'dan insanlar. Diyorlar ki sonra 'Gelin buraya, önce bir arabaları da görebilirsiniz.' Gösterdikleri arabalar da aslında kiralık arabalar.
Sonra yine ikna etmek için, kendilerini saygın gösterebilmek için işte Bahar Candan, Nihal Candan onları da yanlarına alıp 'Bakın bunlar da zaten sosyal medya fenomeni, hep bir aradayız' diyorlar.

ÇETE LİDERİ: ESKİ POLİS! NİHAL CANDAN'IN ERKEK ARKADAŞI...

ÇETE LİDERİ: ESKİ POLİS! NİHAL CANDAN'IN ERKEK ARKADAŞI...
Nihal Candan'ın, dosyada çete lideri olarak görünen kişinin erkek arkadaşı olduğunu görüyoruz. Bu arada çete liderinin de bir özelliği var; geçmiş mesleği polis. İhraç edilmiş bir polisten bahsediyoruz. Devlet de bunu ihraç ederken kirli işlerinden dolayı ihraç ediyor zaten.
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Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya sevgilisi ele
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