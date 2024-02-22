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  4. Gözaltına alınıp bırakılmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp bırakılmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Son dönemde fenomenlere dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Feyza Altun "Şeriata s.kayım" paylaşımı yapınca gözaltına alınmıştı. Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen avukat Feyza Altun hakkında flaş karar... Şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun gözaltı sonrası bırakılmıştı. Altun hakkında iddianame hazırlandı.


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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

ŞERİAT TANIMI YAPILDI

ŞERİAT TANIMI YAPILDI

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı.

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Feyza Altun sosyal medya feyza
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