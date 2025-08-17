SPOR

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı"

Süper Lig'de heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un bazı kararları tepkilere neden olurken beIN Trio ekibi, tartışılan pozisyonları yorumladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede Sarı-Lacivertliler uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan faydalanamazken karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un bazı kararları tartışmalara neden oldu.

beIN Trio ekibi, tartışılan pozisyonları yorumlarken, hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi.

İŞTE YORUMLAR...

AMRABAT'IN MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI? 

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı" G1

3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir penaltı."

FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN FAUL KARARI

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı" G2

3. dakikada Fenerbahçe lehine verilen faul kararı doğru mu? 

Bahattin Duran: "Semedo, Cherni'nin ayağına basıyor. Faul kararı doğru değil."

Bülent Yıldırım: "Asla doğru faul kararı değil. Faul veriyorsanız buna, Amrabat'ın pozisyonu 10 misli faul."

DURAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI VAR MI?

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı" G3

6. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu? 

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

SZYMANSKI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı" G4

8. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu? 

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Sınırda bir pozisyon. Göztepeli oyuncunun sol diz hamlesi riskli ve dikkatsiz. Ancak bu şarj hakemin genel oyun prensibinde saygı duyuyorum."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

FRED'E YAPILAN MÜDAHALEDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı" G5

17. dakikada Fred'e yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru?

Bülent Yıldırım: "Dizle, Fred'e yapılan net faul kaçmış."

Bahattin Duran: "Hava topuna diz önde çıkılmaz. Kontrolsüz faul. Çok net faul ve sarı kart." 

Deniz Çoban: "Faul ve sarı kart olmalıydı."

