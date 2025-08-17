Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "1 kırmızı kartı, 1 penaltıyı atladı"

AMRABAT'IN MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI?

3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir penaltı."