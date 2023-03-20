Göztepe'nin ardından Medipol Başakşehir'de satılıyor! Almanlar ile ilk görüşme yapıldı

RESMİ TEKLİF GELDİ

Türk futbolunda ikinci satın alma oldukça yakın görünüyor. Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi'nde düzenli olarak boy gösteren Medipol Başakşehir için Almanlar kulübün kapısını çalarken, resmi teklif geldi.