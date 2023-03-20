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Göztepe'nin ardından Medipol Başakşehir'de satılıyor! Almanlar ile ilk görüşme yapıldı

20.03.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene Danimarka şirketi Sport Republic'e satılan İzmir ekibi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olarak tarihe geçerken, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerden olan Medipol Başakşehir'in satışı gündemde. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında satın alınan ilk Türk kulübü İzmir ekibi Göztepe olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekibin 70'lik hissesi Danimarka şirketi Sport Republic'e satılmıştı. Bu satışın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın yeni başkanı da Rasmus Ankersen olmuştu.

İLK YABANCI YATIRIMCI

İLK YABANCI YATIRIMCI

39 yaşındaki futbol adamı, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralınca Türk sporuna ilk yabancı yatırım olurken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olarak tarihe geçmişti.

RESMİ TEKLİF GELDİ

RESMİ TEKLİF GELDİ

Türk futbolunda ikinci satın alma oldukça yakın görünüyor. Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi'nde düzenli olarak boy gösteren Medipol Başakşehir için Almanlar kulübün kapısını çalarken, resmi teklif geldi.

ALMAN DEVİNİN YATIRIMCISI...

ALMAN DEVİNİN YATIRIMCISI...

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Medipol Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yapığı öğrenildi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Alman yetkililer, hafta sonunda İstanbul'a gelerek Başakşehirli yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptı.

AVRUPA'DA KARŞILAŞMIŞLARDI

AVRUPA'DA KARŞILAŞMIŞLARDI
Başakşehir; 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Borussia Mönchengladbach'la karşılaşmış ve İstanbul'daki maçta 1-1 berabere kalmış, Almanya'daki karşılaşmada ise rakibini 2-1 mağlup etmişti.
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