GSB yurt başvuruları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurt başvurularının açıklandığını belirterek, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurdu'nda, spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı toplantıda GSB yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler verdi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışma sonuçlarını paylaşmak için toplantının düzenlendiğini ifade eden Kasapoğlu, "800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla her alanda yüksek teveccühe mahzar bir altyapı ve yaşam alanı. Tüm gençlerimize onların değerli ailelerine 'hoş geldiniz' demek istiyorum." diye konuştu.

Tüm çalışmaların veri odaklı şekilde ve tamamıyla bir sistem yaklaşımıyla ele alındığını vurgulayan Kasapoğlu, "Yurtlar sürecini de analiz, planlama ve uygulama olarak 3 temel başlıkta yürütüyoruz. Uygulama aşamasını fazlara ayırdık. Yerleştirme sürecimizi 4 fazda tamamlayacağız. Bugün birinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Temel amacımız üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en etkin, verimli şekilde güçlü koordinasyonla yönetmek." ifadelerini kullandı.

Başvuruların tamamen objektif ve dijital ortamda analiz edildiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversite açılış tarihleri il il farklı oluyor. Biz de bunu göz önüne alarak planlama yaptık. Birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Hummalı sevgi dolu bir çalışma var. Bu güzel çalışmaları güzel neticelerle taçlandırıyoruz, taçlandıracağız. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda, objektif şekilde bir puanlamayla tespit edildi ve sıralama yapıldı. Oluşan sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın olmak kaydıyla yerleştirme yapıldı. Eğer o yurtta yer yok ise en yakın diğer yurda yerleştirme yapılmak kaydıyla bu süreç işletildi."

- "3 faz daha var"

Bakan Kasapoğlu, yerleştirmeler yapılırken üniversitelerin başlama tarihlerinin ve üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin şehre gelişleri gibi konuların özellikle dikkate alındığını söyledi.

Öğrencilerin adaptasyon süreçlerinin de göz önüne alındığını dile getiren Kasapoğlu, gençlerin yanlarında olarak onların işlerini kolaylaştırmak istediklerini dile getirdi.

"Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." diyen Kasapoğlu, "Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri yok. Biz yüzde 80'lik oranı hem de ilk fazda karşılayarak bir rekoru gerçekleştirdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var. Bu da gurur ve sevinç vesilesidir. Birinci faz sonrası 3 fazımız daha var. Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Faz, faz sonuçları açıklayacağız, yedek yerleştirmelerimiz devam edecek."

İlk fazda 41 ilde yerleştirmenin tamamlandığına dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedek tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik. 20'ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla sizlere paylaşacağım. Tüm Türkiye'miz de altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların umudunu, onların bugünlerini, yarınlarını mutlu kılma adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeyi tavsiye ediyorum."