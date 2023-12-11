Gülcan Arslan davetin yıldızı oldu! Tarzıyla sosyal medyayı salladı

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Gülcan Arslan, imajını değiştirmesiyle dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel isim kısacık sarı saçlarıyla çok beğenilmişti.
37 yaşındaki oyuncu son dönemde iddialı karelerini paylaşarak adından söz ettirirken en son da Harper's Bazaar ödül törenine katıldı.
Siyah sade tarzıyla gecede herkesin önüne geçen Gülcan Arslan'a bir bakan bir daha batı. Gecenin en beğenilen kadını olan güzel oyuncu pozlarını sosyal medyadan da paylaşınca Arslan'a beğeni yağdı.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakteriyle de hatırlanan oyuncuya "Bir numarasın", "Bu nasıl bir karizma", "Elbiseye, elbisenin duruşuna, çok iyi taşımana bayıldım fazla iyi" yorumları yağdı.