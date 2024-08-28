Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bilgin geçtiğimiz yıl nişan pozuyla adından söz ettirdi.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, 2023 ağustos ayında ise İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda çift balayı pozlarıyla da dikkat çekmişti.
Uğur Bilgin, 2023 yılında evlendiği İrem Uslu ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bilgin, duygusal bir paylaşım yaptı.
Bilgin eşiyle fotoğrafını paylaşarak, "Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum" dedi.
Uğur Bilgin'in eşini görenler ise fotoğrafa beğeni yağdırarak "Çok güzel ve sade", "Güzel bir çiftsiniz", "Eşiniz çok duru bir güzellikte" yorumlarında bulundu.
İrem Uslu gözlerden uzak bir hayat yaşarken zaman zaman eşinin paylaştığı fotoğraflarla gündeme geiliyor.