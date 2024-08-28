MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show ile tanınan Uğur Bilgin geçtiğimiz yıl evlenmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaşarak evliliklerinin birinci yılını kutladı. Uğur Bilgin'in eşi İrem Bilgin'e yorum yağdı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bilgin geçtiğimiz yıl nişan pozuyla adından söz ettirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"CANIM EŞİM" DİYEREK PAYLAŞTI

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, 2023 ağustos ayında ise İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda çift balayı pozlarıyla da dikkat çekmişti.

Uğur Bilgin, 2023 yılında evlendiği İrem Uslu ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bilgin, duygusal bir paylaşım yaptı.

Bilgin eşiyle fotoğrafını paylaşarak, "Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum" dedi.

Uğur Bilgin'in eşini görenler ise fotoğrafa beğeni yağdırarak "Çok güzel ve sade", "Güzel bir çiftsiniz", "Eşiniz çok duru bir güzellikte" yorumlarında bulundu.

İrem Uslu gözlerden uzak bir hayat yaşarken zaman zaman eşinin paylaştığı fotoğraflarla gündeme geiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Uğur Bilgin
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarı istifaya çağırdı!

Galatasaray taraftarı istifaya çağırdı!

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

İkinci el otomobil satışı sil baştan değişti!

İkinci el otomobil satışı sil baştan değişti!

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Şans öpücüğü vermişti! Maç sonu bomba yorum

Şans öpücüğü vermişti! Maç sonu bomba yorum

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay yaratan paylaşımlar!

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay yaratan paylaşımlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.