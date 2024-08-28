Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin aşka geldi! Eşini görenler kendini tutamadı

Bilgin eşiyle fotoğrafını paylaşarak, "Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum" dedi.