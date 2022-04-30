Gülse Birsel'den nostaljik paylaşım! "Gençlik yıllarında burnum daha iyiymiş..."

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karesine şu notu düştü:
Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)
ÜNLÜ İSİMLER GENÇLİK FOTOĞRAFLARIYLA ŞAŞIRTTI!
URAZ KAYGILAROĞLU
Uraz Kaygılaroğlu 20 yaş challenge akımına bu fotoğraflar katılıp altına "her şey mümkün, pes etme???? #20liyaşlarchallenge" notunu düştü.
MEHMET GÜNSUR
Mehmet Günsur 1997 yılında 22 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.
DEMET AKALIN
Demet Akalın 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak "20 yaş. Pek bi fark yok şuanda ama. #20yaschallenge" notunu düştü.
UĞURKAN EREZ
Ve yaş 20 ve de üniversite yıllarından... "Ben de 'eksik kalmayayım" dedim. Sağlıklı, sevgi dolu bir güne arkadaşlarım...
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Net değil ama bunu bulabildim...
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