Gülse Birsel'den nostaljik paylaşım! "Gençlik yıllarında burnum daha iyiymiş..."

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karesine şu notu düştü:

Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)