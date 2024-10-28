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  4. Gülşen'den babasına son görev! Cenazede gözyaşlarını tutamadı

Gülşen'den babasına son görev! Cenazede gözyaşlarını tutamadı

28.10.2024 15:39
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Gülşen'in babası Arslan Bayraktar geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Apar topar ülkeye dönen Gülşen babasına son görevini yerine getirdi. Gülşen cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü şarkıcı Gülşen konser için gittiği Batum'da acı haberle yıkıldı. Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Şarkıcı Gülşen’in babası iddialara göre; büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirip vefat etti.

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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