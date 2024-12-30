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  4. Gülşen Türkmenistan'da sahneye tamamen kapalı çıktı! Organizatör böyle istedi o ise paylaşmadı

Gülşen Türkmenistan'da sahneye tamamen kapalı çıktı! Organizatör böyle istedi o ise paylaşmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 07:45
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Son dönemde cesur tarzıyla eleştirilerin odağı olan Gülşen bu sefer Türkmenistan'da sahneye tamamen kapalı çıktı. Sebebi ise organizatörün şartıydı... Sosyal medyada Gülşen'in o haline yorum yağdı.

Son dönemin en cesur isimlerinden biri olan Gülşen, her zaman kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Sahne kıyafetlerinden tutun, sahne performanslarına kadar her zaman cesur seçimler yapan Gülşen, Türkmenistan’daki konserinde şaşırtıcı bir tercihte bulundu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Gülşen, Türkmenistan'daki konserinde sahneye çıkarken alıştığımız cesur ve iddialı kıyafetlerinden uzak durarak, oldukça kapalı bir kostüm tercih etti.

Bunun ardında ise organizatörün konser için “cesur” kıyafetlerin yasaklanması şartı bulunuyordu.

Gülşen, her zaman olduğu gibi kendi tarzından ödün vermemekle birlikte, konserin düzenleyicilerinin isteğine uyarak sahneye farklı bir görünümle çıktı.

Türkiye'deki konserlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında sıkça paylaşan Gülşen, Türkmenistan konserinden ise herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih etti.

Gülşen'in tamamen kapalı tarzı sosyal medyanın da diline düştü. Gülşen'i görenler "A giyinmiş ben şok", "Para insana nasıl farklı seçim yaptırıyor", "Gülşen'i ilk defa kapalı gördüm", "Nabza göre şerbet" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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