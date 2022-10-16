GÜNCELLEME 2 - Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

- Atık plastik malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da müdahale etti YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

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