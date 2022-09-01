GÜNCELLEME 2 - Adana'da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü

Adana'da boşandığı eşi tarafından darbedilip kafasına taşla vurularak öldürüldüğü öne sürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24), kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı'nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini belirledi.
İki çocuğu olduğu öğrenilen Sarı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
- Boşandığı eşi gözaltına alındı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarı'nın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşi Erhan P'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.
Maktul Şermin Sarı'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- Cinayet zanlısı eski koca gözaltına alındı CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ
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