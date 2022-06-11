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  4. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

11.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltıldı YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi. Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

- Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltıldı YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

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antalya yangın

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