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  4. GÜNCELLEME 2- Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2- Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

27.09.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: - "Çullu köyü camisinin minaresi yıkılmış, camide ağır hasar meydana gelmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Depremde, Küçük Altunbulak köyünde 8 ev, civar köylerde de bazı yapıların duvarları yıkıldı.

Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Küçük Altunbulak köyündeki Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca ilçenin birkaç köyünde de hayvanların bulunduğu bazı ahırlar yıkıldı. Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.

- "Eski evlerde kısmi yıkılmalar söz konusu"

Vali Hüseyin Öner, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile diğer arama kurtarma ekiplerinin köylerde yaptığı çalışmaları incelerken AA muhabirine, depremde 1 kişinin omzundan yaralandığını söyledi.

Ahır çökmesi sonucu küçükbaş hayvanların da telef olduğunu ifade eden Öner şöyle konuştu:

"Saat ilerlediği için karanlık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yarın da inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın ayrıntılı olarak bakılacak. Şu an için can kaybımız yok, 1 yaralanma söz konusu. Balçeşme, Küçük Altunbulak, Çullu ve Esenyayla köylerimizdeki eski evlerde kısmi olarak yıkılma, duvar çatlaması ya da sıva dökülmeleri şeklinde hasarlar söz konusu."

Öner, birkaç köye AFAD'dan çadır yönlendirdiklerini belirterek "Artçılar da devam ettiği için vatandaşlarımız korkuyorlar ve evlerine giremiyorlar. Bazı yerlere çadır kuracağız. Evleri yıkılanların konaklamalarına yönelik çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Vali Öner'e incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Göle Kaymakamı Haluk Koç da eşlik etti.

- Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını anlattı

Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi.

Kel'in eşi Evrim Kel ise oğlunu, yıkılan evlerinde taşların arasından kurtardığını anlattı.

Nadiye Özgel de deprem anında evde olduğunu söyleyerek "Bir baktım toz duman içindeyiz. Bir şey göremedim ve bir anda bana taş değdi, aşağı düştüm. Bunun üzerine bağırdım ve kaçtım. Evde eşyalarım hep harap oldu." ifadesini kullandı.

Ayrıca Erzurum'dan AFAD ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de deprem bölgesine yönlendirildi.

- Valilik hasar tespitine başlandığını açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köylerinin depremden etkilendiği belirtildi.

Sarsıntının ardından AFAD, Jandarma, UMKE, sağlık ve ilgili tüm birimlerin ivedilikle deprem bölgesine yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çullu köyü camisinin minaresi yıkılmış, camide ağır hasar meydana gelmiştir. İlk tespitlerimize göre Çullu köyünde de 4 buzağı telef olmuştur. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile kamu görevlilerimiz, deprem bölgesinde görev başında olup, hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ettirilecektir."

GÜNCELLEME 2- Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

- Valilik: - "Çullu köyü camisinin minaresi yıkılmış, camide ağır hasar meydana gelmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle

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