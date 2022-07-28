GÜNCELLEME 2 - Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) ulaşım durdu.

OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle atık suların taşındığı setlerde taşma yaşandı.

Taşan sular ise otoyolun bazı bölümlerinde su birikintilerine sebep oldu.

Su birikintisi nedeniyle bazı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Yolun bazı bölümlerinde su seviyesinin derinleştiği, bazı araçların da mahsur kaldığı aktarıldı.

Kazalar ve su birikintileri nedeniyle otoyolun Gaziantep bölümünde çift yönlü trafik durdu.

Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için ekip sevk edildi.

Öte yandan otoyolda oluşan uzun araç kuyruklarının tahliyesi için de alternatif yol güzergahlarının hazırlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

- Arama kurtarma ekipleri hazır bekletiliyor

Bu arada, otoyolda biriken suyun içerisinde bir otomobilin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletiliyor.

- "Arabayı bırakıp kaçtım"

Suyun içerisinde kalan tırın sürücüsü İrfan Bodur, gazetecilere, otoyolda ilerlerken önündeki otomobilin takla attığını dile getirerek, "Frene basıp durduktan sonra arabadan indim. Suyu görünce arabayı bırakıp kaçtım. Araba suyun içinde kaldı. Önümde kaza yapan aracın içindekiler çıkamadı. İçindekilere ne oldu bilmiyorum." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gül, burada gazetecilere, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi.

Otoyolda çok fazla çamur bulunduğunu, olayda bir tırın mahsur kaldığını, şoförünün sağ kurtarıldığını hatırlatan Vali Gül, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak."

Vali Gül, atık suyun kimyasal özelliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.