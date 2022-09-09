YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. GÜNCELLEME 2 - Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

09.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kale ilçesindeki Muslugüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 11 helikopter ve 5 uçağın yanı sıra Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Bölgede AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, saat 14.30 civarında Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında yangının çıktığını söyledi.

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini anlatan Çetinkaya, "Muhtemelen insan eliyle başlayan yangına müdahale etmeye çalışıyoruz. Dere yatağındaki nokta çok sarp olduğu için ancak hava araçlarıyla direkt müdahale ederek, yollardan da hortum çekerek ulaşabildiğimiz noktaları söndürmeye başladık." ifadesini kullandı.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise bütün ekiplerin yangını söndürmek için çalıştığını dile getirdi.

- Yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının ardından orman, itfaiye ekipleri ile helikopter ve uçakların bölgeye sevk edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve il müdürlüklerimizden 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde çalışmalarını yürütmektedir. Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile halkımızın cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır."

GÜNCELLEME 2 - Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın orman yangını helikopter orman arazöz

Denizli Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:29
Yatsı
20:47
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.