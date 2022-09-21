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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

21.09.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu mürettebattan 2 Rus öldü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden saat 13.21'de havalanan yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğradı.

Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırılan helikopterde, Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetti.

Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralandı.

Yaralılar, olay yerine 9 dakikada ulaşan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerince vinç yardımıyla enkazın altından çıkartıldı. Cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri enkazda soğutma işlemi yaptı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Atik daha sonra Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

- Başsavcılıktan açıklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Enkazın bulunduğu bölgede yetkililerin incelemesi sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

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