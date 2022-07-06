GÜNCELLEME 2 - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma arama helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.

Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Melen Çayı Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bulunan Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edilen ceset, savcılığın incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Okan Bayrak'ın naaşının ikindi vakti Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

- Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti

Kaynaşlı Üçköprü mevkisindeki AFAD kriz merkezine gelerek ekiplere teşekkür eden Vali Atay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüşme sağladı.

Soylu, burada ekiplere yönelik yaptığı konuşmada, 27-28 Haziran'da karşı karşıya kalınan sel afeti münasebetiyle tekrar Batı Karadeniz'deki illere geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini söyledi.

Sel nedeniyle 2 kişinin kaybolduğunu anımsatan Soylu, "Bu iki kaybın birisi Düzce'de birisi de Kastamonu'da gerçekleşti. Hepinize minnettarım. Kayıpların gerçekleştiği günden itibaren herhangi bir endişe duymadan tüm arama kurtarma ekiplerimiz ülkemizin her bir noktasında, havadan ve karadan kayıpların olduğu noktaya intikal ederek o günden beri yoğun bir çalışmayı ortaya koydular. Halen Kastamonu'da bu yoğun çalışma devam etmektedir. Maalesef Düzce'den bu sabah Melen Çayı'nda arkadaşlarımızın yaptığı tespit üzerine, orada kaybettiğimiz kardeşimizin bedenine ulaştınız. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır eylesin. Allah cenneti ile cemaline eylesin. Yakınlarına sabırlar versin." dedi.

Soylu, çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.