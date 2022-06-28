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GÜNCELLEME 2 - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

28.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmalarına ara verildi.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, Kaymakamlıkta çalışan bir kepçe operatörünün köprüden geçerken talihsiz bir olay yaşandığını belirtti.

İlk bilgilere göre kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor." dedi.

Atay, hemen bütün ekiplerin harekete geçtiğini ve kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Aramaların yapıldığı Üçköprü mevkisine gelen Vali Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, operatörü arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

- Bakan Yardımcısı Ersoy, incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Ersoy, kayıp operatörün acılı yakınlarıyla da görüştü.

Bu arada sabah saatlerinden itibaren aramaları sürdüren ekipler, sular altında kalan kepçenin bazı parçalarına ulaştı.

UMKE, AFAD, JAK ve İl Özel İdare ekiplerinin katıldığı iş makineleri ve kepçelerle dere yatağındaki tarama çalışmaları sonucu operatörün kullandığı iş makinesi bulundu.

Operatöre ilişkin bulguya rastlamayan ekipler, havanın kararması üzerine yarına kadar arama çalışmalarına ara verdi.

GÜNCELLEME 2 - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

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