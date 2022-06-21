GÜNCELLEME 2 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi

Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı.

- Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

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