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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

17.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın, bir baharat firmasına ait paketleme tesisine de sıçradı GELİŞMELER VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında başlayan yangın, baharat firmasına ait paketleme tesisine de sıçradı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki kozmetik firmasına ait fabrika binasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sararken bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve AKS 110 ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın, fabrikanın ikinci binasının ardından yakındaki bir baharat firmasına ait paketleme yapılan tesise de sıçradı.

Kozmetik fabrikası deposundaki parfüm ve benzeri ürünler de yangın sırasında patlayarak çevreye saçıldı.

Yangın nedeniyle hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinin de olduğu 7 kişi hastanelere başvurdu.

Çevredeki diğer fabrikalar da boşaltıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

- Yangın, bir baharat firmasına ait paketleme tesisine de sıçradı GELİŞMELER VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

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yangın Torbalı

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