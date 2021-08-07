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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

07.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: - "Halen yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Balıklıova Mahallesi Kocabük mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında, iddiaya göre elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını görenler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç da gelerek çalışmaları inceledi. Bölgedeki durum jandarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Yerleşim yerlerini şu an için tehdit etmeyen yangında olumsuz bir duruma karşı TOMA'lar da hazır bekletiliyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor. Gönüllerin br kısmı çalıyla yangına müdahale ederken, kimi de orman ekiplerinin hortum taşımasına el uzatıyor.

Yangın nedeniyle bölgedeki Karaburun yolunun bir kısmı jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı, araçların ulaşımı Gülbahçe Caddesi üzerinden sağlanıyor.

- "Çalışmalar sürüyor"

İzmir Valisi Yavuz Seim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Kocabük mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 14.10 sıralarında yangın çıkmıştır. Yangına 10 arazöz, 15 itfaiye, 2 dozer, 2 uçak, 2 helikopter ile müdahale edilmiş, halen yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlardan Ali Seyitoğlu ise iş dönüşü bölgeden duman çıktığını gördüğünü söyledi.

Durumu itfaiye ekiplerine bildirdiğini aktaran Seyitoğlu, kısa sürede yangına müdahale edildiğini dile getirdi.

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: - "Halen yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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yangın

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