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  4. GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı, 86 araç zarar gördü DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ VE ARAÇ SAYISI İLE DETAY EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.

Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken 86 araç zarar gördü.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı, 86 araç zarar gördü DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ VE ARAÇ SAYISI İLE DETAY EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı
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