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  4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

23.07.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki Çataldere mevkisinde örtü yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesine bağlı 40 araç ve 200 personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 12 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

- "Gözümüz gibi bakıyoruz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gazetecilere, yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özlü, "Çok şükür kontrol altına alınmış durumda. Burasının etrafı güzel ormanlık alan, mesire ve piknik yerleriyle çevrili. Bu bizim için de risk oluşturuyor. Buraya Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul gibi çevre illerden insanların piknik yapmaya ve gezmeye geldiğini biliyoruz. Çok kıymetli bir alan. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın yuvacık

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