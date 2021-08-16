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  4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

16.08.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada komşusu ve kızını öldürüp iki kişiyi yaraladıkları öne sürülen anne ile oğlu tutuklandı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde dün akşamki bıçaklı kavgada gözaltına alınan H.Y. ve annesi T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kavgada hayatını kaybeden Ahmet A. ve kızı Ebru A'nın cenazeleri, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ahmet A'nın eşi Fatma A. ile ağabeyi Mustafa A'nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

- Olay

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ile ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Husumetli oldukları aileye bıçakla saldıran H.Y. ve annesi T.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı, defnedildi

Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı, defnedildi

Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı, defnedildi

Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı, defnedildi

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kocaeli'deki bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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