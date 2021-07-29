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GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.07.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Valisi Ali Çelik: - "Çok şükür şu anda sadece 4 hektarlık bir alanda zarar meydana geldi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 5 su tankeri, 7 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'den söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangının büyümesinin önüne geçildiğini söyledi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığı aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"İlk başta yangının başlama şekli itibariyle biraz ürkütücü bir durum vardı. Ama sağ olsunlar devletimizin tüm kurumları Orman Bölge Müdürlüğünün koordinesinde hepsi sahada hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiler. Çok şükür şu anda sadece 4 hektarlık bir alanda zarar meydana geldi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler sabaha kadar nöbet halinde hem soğutma çalışmalarının hem de olası bir rüzgar ve vesaire etkenlerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı burada teyakkuz halinde bulunacaklar."

Çelik, yangının çıkış sebebinin doğal etkenler olabileceğini, sabotaj olma ihtimalinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Kütahya Valisi Ali Çelik: - "Çok şükür şu anda sadece 4 hektarlık bir alanda zarar meydana geldi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı
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