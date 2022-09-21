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GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

21.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangının, arı kovanları yanındaki közden kaynaklandığı bildirildi SAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi müdahalede bulunuyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

- Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki orman yangınına bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y'nin arı kovanları önündeki közün sebep olduğu bildirildi.

Açıklamada, ormana bitişik arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş közlerinin olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği kaydedildi. Kovanların kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli M.Y'nin ifadesinde ise arı kovanlarına 10 metre mesafede başlayan yangının rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, ateşi kendisinin yakmadığını beyan ettiği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü, şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangının, arı kovanları yanındaki közden kaynaklandığı bildirildi SAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris

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