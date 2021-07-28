GÜNCELLEME 2- Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
- Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verildi, Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ