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  4. GÜNCELLEME 2 - Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

GÜNCELLEME 2 - Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

05.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkazda kalan anne ve kızı yaralı kurtarıldı VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba İhsan Yorulmaz'ın kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, "Doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyor. Asıl sebebi raporlardan sonra çıkacaktır. Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Çocuğumuz da az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık durumları iyi. Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm kurumları burada, ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

İncelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Polat, "Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Annemizi Yozgat'a sevk ettik, çocuğumuzu da biraz önce sevk ettik. Diğer vatandaşımız burada, gözetim altında. Şu an için Allah'ın izniyle iyiler." diye konuştu.

GÜNCELLEME 2 - Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

- Enkazda kalan anne ve kızı yaralı kurtarıldı VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat anne kız yaralı

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