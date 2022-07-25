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  4. GÜNCELLEME 3 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 3 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk etapta yapılan incelemelere göre, 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasında güçlük çekildiğini aktaran Aksoy, "Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları yapılıyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına almak ve zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek, yeniden ormanlık vasfına kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Yamaç Mahallesi'nde de tedbir amaçlı insan ve hayvan tahliyesinin yapılması için araçların bekletildiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Yangın şu an için bu bölgede risk oluşturmuyor ancak rüzgar farklılaşır, ani şiddetli rüzgar çıkabilirse tedbir olarak arkadaşlarımız burada süreci takip edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi, gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın bir miktar daha azalacağı, sabah saatlerinde de daha stabil olacağı yönünde. Temennimiz de o süreç içerisinde tamamen yangını kontrol altına alabilmek."

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da ilk andan itibaren yangın bölgesinde olduklarını, yoğun şekilde civarda çalışmaların sürdüğümü ifade etti.

GÜNCELLEME 3 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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