GÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırıyı gerçekleştiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi. Bazı sağlık çalışanları ve doktorların gözyaşı döktüğü görüldü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastane önünde toplanan ve olayı protesto eden kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, "Acımız hepimizin acısı, anlıyorum. Maalesef hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz saldırıya uğramıştır. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın üretmiş olduğu kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." diye konuştu.

Özkan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Maalesef üzülerek söylüyorum, saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan, sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. Saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasında gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet başta yakınları ve mesai arkadaşları ve tüm sağlık çalışanlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Bütün teknik ekiplerimiz, savcılarımızın koordinesinde çalışmaktadır."

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Salih Yahya Aksanyar da hastane önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Sağlık çalışanlarının güvenliği için tedbirlerin artırılması gerektiğini dile getiren Aksanyar, "Hekime uzanan eller kırılsın." dedi.