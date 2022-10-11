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GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

11.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erdinç Yılmaz: - "Şu ana kadar 4 evde küçük çaplı hasar bulunmaktadır. Başka herhangi bir olumsuzluk yoktur" - Türk Kızılay Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal: - "Çok şükür can kaybımız yok. Yalnız iki köyümüzde maddi hasar var" VALİ YILMAZ'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar 4 evde küçük çaplı hasar bulunmaktadır. Başka herhangi bir olumsuzluk yoktur." dedi.

Devletin bütün kurumlarıyla hazırlıklı ve görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde çalıştığını belirten Yılmaz, herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.

- Ekipler incelemelerde bulundu

Türk Kızılay Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal da depremin ardından ekiplerin sahada hemen çalışmalara başladığını söyledi.

Depremde can kaybı olmadığını dile getiren Önal, "Çok şükür can kaybımız yok. Yalnız iki köyümüzde maddi hasar var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızılay ekibi olarak takipte olacağız." diye konuştu.

Çerçioğlu köyünde yaşayan ve depremde evi hasar gören Ahmet Mert, "Depremde ev çok sallandı. Duvarlarımız patladı. Can kaybımız yok şükür. Yetkililer geldiler, ilgilendiler, gerekenin yapılacağını söylediler." dedi.

- "Hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk"

Düziçi ilçesinde sağlık kabini işletmecisi Ayşegül Durna, deprem sırasında dışarda oturduklarını ifade etti.

Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Durna, "Önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bekir Aslan da depremin yatağa bağımlı babasını ziyarete gittiği sırada gerçekleştiğini dile getirdi.

Zemin katta bulunan daireden hemen dışarı çıktıklarını anlatan Aslan, "İyi sallandı. Allah, Allah dedik. O anda diyecek başka bir şey yoktu. Annemi çıkardık, bir babam içerde kaldı." dedi.

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

- Vali Erdinç Yılmaz: - "Şu ana kadar 4 evde küçük çaplı hasar bulunmaktadır. Başka herhangi bir olumsuzluk yoktur" - Türk Kızılay Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal: - "Çok şükür can kaybımız yok. Yalnız iki köyümüzde maddi hasar var" VALİ YILMAZ'IN AÇIKL

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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