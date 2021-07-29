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  4. GÜNCELLEME 5 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 5 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

29.07.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi - Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı: - "Boğsak'ın deniz tarafında yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Yüksek kesimlerinde ise devam ediyor. Burası ile diğer 2 noktadaki yangınlarımızı kontrol altına almak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

- İlçede iki noktada daha yangına müdahale sürüyor

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi'nde de yangın çıktığını belirterek, söz konusu 3 noktada ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Riskli durumdaki evlerin tedbiren boşaltılmasına devam ettiklerini Nazlı, "Boğsak'ın deniz tarafında yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Yüksek kesimlerinde ise devam ediyor. Burası ile diğer iki noktadaki yangınlarımızı kontrol altına almak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

- Bazı seralarda hasar oluştu

Öte yandan seraların yoğun bulunduğu Hırmanlı Mahallesi'ndeki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) karadan, iki söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti.

Büyüyen yangın nedeniyle birçok serada ve Çankaya Mezarlığı'nda hasar oluştu. Yangında şehit mezarı ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti.

- Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mülhakatımız Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta ve titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

- İlçede 600 hane boşaltıldı

İlçedeki yangınlar nedeniyle, Boğsak'taki kamp alanlarının yanı sıra iki ayrı beldedeki 600 hane tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle söndürme helikopterleriyle çalışmaya ara veren ekipler, alevleri kontrol altına alma çalışmalarını karadan sürdürüyor.

GÜNCELLEME 5 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

- Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi - Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı: - "Boğsak'ın deniz tarafında yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Yüksek kesimlerinde ise devam ediyor. Burası ile diğer 2 noktadaki yangınla

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor
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yangın Mersin

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