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  4. GÜNCELLEME 6 - Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 6 - Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

29.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydıncık'ta yangın ilçe merkezine kadar yayıldı - Yangın, daha önce tedbiren boşaltılan bazı evlere sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Gün boyu söndürme çalışmalarına katılan helikopterler, havanın karamasıyla müdahaleye ara verdi.

Ekiplerin karadan müdahalesi sürdüğü yangın, rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayıldı.

Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini arttırdı.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.

Öte yandan, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi kesildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME 6 - Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

- Aydıncık'ta yangın ilçe merkezine kadar yayıldı - Yangın, daha önce tedbiren boşaltılan bazı evlere sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
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yangın Mersin

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