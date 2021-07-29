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  4. GÜNCELLEME 6 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 6 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

29.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yangın bir mahalleye daha sıçradı - Mersin-Antalya kara yolu, yeniden çift yönlü ulaşıma kapandı YANGININ YAYILMASI VE DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

Havanın kararmasıyla, yangına helikopterle müdahaleye ara verildi.

Şiddet rüzgar nedeniyle Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi'nde de devam eden yangın, Yeşilovacık Mahallesi'ne de sıçradı.

Bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu da yeniden çift yönlü ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÜNCELLEME 6 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yangın bir mahalleye daha sıçradı - Mersin-Antalya kara yolu, yeniden çift yönlü ulaşıma kapandı YANGININ YAYILMASI VE DETAY EKLENDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor
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yangın Mersin

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