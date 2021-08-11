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GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

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