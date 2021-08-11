Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
GÜNCELLEME - Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor