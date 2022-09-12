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GÜNCELLEME - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

12.09.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirdi.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNCELLEME - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Adana Çukurova silahlı saldırı ölü

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