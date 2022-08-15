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GÜNCELLEME - Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

15.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Adana'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hilmi Kürklü Bulvarı'nda üzerinde iki kişi bulunan bir motosikletin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde devrilen motosikletteki Sercan Ataş ile Ertuğrul Şahin'in öldüğünü tespit etti.

Ekipler, süratli olduğu ileri sürülen motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre savrulduğunu belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ataş ve Şahin'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNCELLEME - Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
Adana cenaze motosiklet

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Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

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