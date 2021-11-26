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GÜNCELLEME - Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

26.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 17 kişinin kimliği tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Bazı evlere, kapılarını koçbaşıyla kırarak giren ekipler arama yaptı.

Adreslerde gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÜNCELLEME - Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

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