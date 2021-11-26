GÜNCELLEME - Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

Bu kapsamda Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 17 kişinin kimliği tespit edildi.

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