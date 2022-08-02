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  4. GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

02.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE ELE GEÇİRİLENLER EKLENDİ

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 milyon 350 bin lira tutarında 76 senet ve 3 çek ile borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 4 senet, ruhsatsız tabanca, kelepçe, bıçak, elektroşok cihazı, 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 ajanda ve defter ele geçirildi, 20 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

GÖZALTI SAYISI VE ELE GEÇİRİLENLER EKLENDİ

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

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Adana operasyon elektrosok cihazi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Yıldız Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
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