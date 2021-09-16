GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği 54 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı evlere kapıları kırılarak girildi.
Ekiplerden bazıları adreslerde arama yaparken, bazıları da uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 54 zanlıdan 37'si gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis, adreslerinde bulunamayan 17 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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