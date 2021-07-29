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GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale yeniden başladı

29.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında mahsur kalan anne ve kızını AFAD ekipleri kurtardı KURTARILMA BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Dün Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltılmış, bazı evler alevlerden etkilenmişti.

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale yeniden başladı

- Yangında mahsur kalan anne ve kızını AFAD ekipleri kurtardı KURTARILMA BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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