GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Görüntülerde, plakasız otomobilden inen gruptakilerden birinin tüfekle bir eve girip ateş etmesi ve zanlıların olay yerinden kaçması yer alıyor.

Bu arada olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

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