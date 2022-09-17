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GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

17.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Ulucami Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, plakasız otomobilden inen gruptakilerden birinin tüfekle bir eve girip ateş etmesi ve zanlıların olay yerinden kaçması yer alıyor.

GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Adıyaman kavga silahlı kavga

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