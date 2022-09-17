GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Ulucami Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, plakasız otomobilden inen gruptakilerden birinin tüfekle bir eve girip ateş etmesi ve zanlıların olay yerinden kaçması yer alıyor.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz