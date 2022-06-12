GÜNCELLEME - Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Tesisin deposundaki 1500 tonun üzerindeki geri dönüşüm kağıt balyalarının tamamına yayılan yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiye görevlisi Alperen Kurtçu, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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